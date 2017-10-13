"Ведомости": Gett попросил ФАС проверить деятельность "Яндекс.Такси"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сервис такси Gett попросил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева проверить деятельность "Яндекс.Такси", пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с текстом соответствующего письма.
Сервис, в частности, полагает, что приложение "Яндекса" начинает предлагать пользователю более низкие цены на поездки в случае, если у него установлено приложение Gett.
"Яндекс" каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett, - прокомментировал изданию ситуацию основатель Gett Дэйв Вайсер. - Попросили ФАС разобраться".
Как отмечают "Ведомости", Gett начал подозревать "Яндекс" после того, как один из пользователей сервисов написал в Facebook, что, после установки приложения Gett "Яндекс.Такси" подешевело.
В самом Gett также исследовали цену поездок в приложении у конкурента и выяснили, что цена поездки в "Яндекс.Такси" примерно в 60% случаев ниже, если пользоваться также и приложением Gett.
В ФАС отказались комментировать ситуацию изданию. В "Яндексе" газете сообщили, что о жалобе Gett им ничего не известно.
В июле "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно условиям сделки, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года, ФАС еще предстоит вынести решение по ней.