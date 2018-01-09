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Голландский суд подтвердил право РФ на марку водки "Столичная"

Экономика и бизнес
9 января, 14:03 дата обновления: 9 января, 14:44 UTC+3

Также, согласно постановлению, зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International должна прекратить продажу продукции под тем же брендом

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© Craig Barritt/Getty Images for Tribeca Film Festival

ТАСС, 9 января. Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства на использование торговой марки водки "Столичная". Об этом сообщила во вторник голландская газета De Telegraaf.

Суд также постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International должна прекратить продажу водки под брендом "Столичная" в странах Бенилюкса (Нидерландах, Бельгии и Люксембурге). Правообладателем бренда признано федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".

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Голландский суд первой инстанции в марте 2015 года признал права на водочные марки "Столичная" и "Московская" за Россией в тяжбе с компанией Spirits International бизнесмена Юрия Шефлера. Cуд также запретил Spirits International реализовывать "Столичную" и "Московскую" водку в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Постановление было обжаловано в апелляционном суде, который теперь подтвердил его.

Марки водки "Столичная" и "Московская" входят в портфель брендов государственной компании "Союзплодоимпорт" наряду с водкой "Русская" и шампанским "Советское". "Союзплодоимпорт" с 2002 года осуществляет от имени РФ права пользования и распоряжения товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, правообладателем которых является государство.

Компания более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на популярные водочные бренды. В 2012 году Апелляционный суд Гааги отклонил жалобу Spirits International. Россия указывала, что Spirits International незаконно выдавала иностранным производителям водки лицензии на использование брендов "Московская" и "Столичная".

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