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"Башнефть" подала заявку на участие в аукционе на газовые активы "Алросы"

Экономика и бизнес
9 января, 14:20 дата обновления: 9 января, 14:55 UTC+3

Представитель "Роснефти" уточнил, что другие дочерние структуры компании - "РН-Холдинг" и "РН-Газ" - передали соответствующие заявки в ФАС 29 декабря

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "Башнефть" направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на получение разрешения участвовать в аукционе на газовые активы "Алросы", сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"Сегодня передали заявку на покупку активов от имени "Башнефти", - сказал он.

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Представитель "Роснефти" уточнил, что другие дочерние структуры компании - "РН-Холдинг" и "РН-Газ" - передали соответствующие заявки в канцелярию ФАС 29 декабря, на копии документов стоит отметка об их принятии. Ранее в ФАС сообщали, что не получали от "Роснефти" документов на участие в торгах.

Ранее "Алроса" объявила аукцион по продаже своих газовых активов, он намечен на 19 февраля 2018 года. На аукцион единым лотом выставляются 100% акций "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании". Начальная цена - 30 млрд рублей.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Алроса" приобрела эти компании в 2005-2007 годах с целью диверсифицировать бизнес. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года выкупила их за $1 млрд.

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