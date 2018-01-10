ВБ: темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС /. Темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, но потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Об этом говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики". В 2018 году в заглавие документа вынесен вопрос "Экономическая конъюнктура, в целом, улучшается - но надолго ли?"

"Темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, однако потенциал дальнейшего роста вызывает обеспокоенность. Ожидается, что имеющиеся в мировой экономике резервы будут постепенно исчерпаны", - отмечается в документе.

По прогнозам ВБ, "после гораздо более успешного, чем ожидалось, 2017 года темпы роста мировой экономики в 2018 году могут достичь 3,1% за счет дальнейшего восстановления инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран - экспортеров сырьевых товаров".

Тем не менее экономисты считают, что "улучшение экономической конъюнктуры может оказаться кратковременным". ВБ предупреждает, что "в долгосрочной перспективе снижение потенциала роста - показателя, отражающего возможные темпы роста экономики при полном использовании трудовых ресурсов и капитала, - ставит под угрозу достигнутые в мировом масштабе успехи в улучшении условий жизни и борьбе с бедностью".

Ожидается, что в развитых странах темпы экономического роста в 2018 году немного снизятся - до 2,2%, "в условиях постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования и смены роста объемов инвестиций их стабилизацией". Как отмечается в докладе, в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах темпы экономического роста, в целом, повысятся в 2018 году до 4,5% на фоне продолжающегося восстановления деловой активности в странах - экспортерах сырья.

"Широкомасштабное восстановление темпов роста мировой экономики обнадеживает, но сейчас не время для самоуспокоенности, - заявил президент Всемирного банка Джим Ён Ким. - Налицо великолепная возможность для инвестиций в человеческий и физический капитал. Если политики во всем мире сосредоточат внимание на этих важнейших инвестициях, они смогут повысить продуктивность экономики своих стран, резко нарастить долю экономически активного населения и приблизиться к достижению целей ликвидации крайней бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния".

Также ожидается, что мировая экономика в 2018 году впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов будет работать почти на полную мощь.

"Судя по всему, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Поскольку имеющиеся в экономике резервы будут, как ожидается, исчерпаны, политикам потребуется изыскивать способы стимулирования экономического роста в краткосрочной перспективе, не ограничиваясь инструментами налогово-бюджетной политики, и рассматривать возможность реализации инициатив, которые с большей вероятностью могут повысить потенциал долгосрочного роста", - отмечается в документе.

"Снижение потенциала (экономического) роста является следствием многолетнего спада темпов роста производительности, низких объемов инвестиций и старения трудовых ресурсов в мировом масштабе. Снижение показателей роста - это широкомасштабная тенденция, затрагивающая страны, на долю которых приходится более 65% мирового ВВП", - отмечается в документе.

Эксперты подчеркивают, что "если не принять мер по наращиванию потенциала роста, спад может продолжиться и в следующем десятилетии, а это может привести к снижению в течение этого периода среднемировых темпов экономического роста на четверть процентного пункта, а средних темпов роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах - на половину процентного пункта".

В докладе ВБ отмечается, что риск ухудшения экономических показателей "по-прежнему остается более весомым". "Внезапное ужесточение условий финансирования в глобальном масштабе может поставить расширение экономики под угрозу. Ужесточение торговых ограничений и нарастание геополитической напряженности могут подорвать доверие и хозяйственную активность", - считают эксперты.