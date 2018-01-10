Парламент Венесуэлы объявил недействительным решение о выпуске национальной криптовалюты

ТАСС, 10 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы признала 9 января недействительным решение властей о выпуске национальной криптовалюты петро. Соответствующее решение было принято единогласно, сообщается в Twitter законодательного органа, находящегося под контролем политических противников исполнительной власти.

"Эту мошенническую политику никто не изучает и не одобряет, - заявил депутат Карлос Валеро. - Какая криптовалюта может помочь решить проблемы страны, когда инфляция достигла 2616%".

Принятая резолюция едва ли заставит правительство отказаться от своих планов. Однопалатный парламент Венесуэлы фактически утратил роль высшего законодательного органа после созыва в конце июля 2017 года Конституционной ассамблеи, в которой нет представителей оппозиции.

5 января президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты петро. "Каждый петро будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти", - указал глава государства. Впервые он объявил о намерении создать криптовалюту в начале декабря, отметив, что использование этой технологии поможет стране продвинуться в области "новых форм получения международного финансирования".

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным 8 января оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.