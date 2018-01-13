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Fiat Chrysler отзывает около 162 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
13 января, 3:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Специалисты выявили неполадку, из-за которой минивэн может заглохнуть во время движения

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© AP Photo/Tony Ding

ТАСС, 13 января. Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает более 162 тыс. автомобилей, в основном в США, из-за неполадки, в результате которой двигатель может заглохнуть во время движения. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, отзыв затрагивает минивэны Chrysler Pacifica 2017 года выпуска. Около 154 тыс. автомобилей будут отозваны в США, остальные 8 тыс. - по всему миру. Гибридные бензиново-электрические версии минивэна отзывная кампания не затронет.

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