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Москва сможет вывозить до 3 млн тонн мусора по железной дороге

Экономика и бизнес
18 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александра Рыжкова

Ранее сообщалось, что минприроды рассматривает подобный проект

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МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Москва сможет вывозить до 3 млн тонн бытового мусора (ТБО) по железной дороге в соседние регионы на полигоны, если такой проект будет принят. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"РЖД совместно с Минприроды, властями субъектов РФ и компаниями-операторами по сбору и утилизации отходов ведет проработку проекта по вывозу мусора из крупных городов на полигоны в отдаленных регионах страны по железной дороге. Потенциальный объем вывоза отходов оценивается на уровне до 3 млн тонн из Москвы и до 2 млн тонн - из Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе РЖД.

Ранее о проекте сообщал РБК со ссылкой на структуру РЖД и министра природы РФ Дмитрия Донского.

Минприроды РФ рассматривает этот вариант, поскольку в столичном регионе обострилась проблема утилизации мусора, пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Так, по данным Министерства экологии и природопользования Московской области, московская агломерация ежегодно генерирует около 11,7 млн тонн ТБО, что составляет примерно 20% всего мусора России: на Москву приходится около 7,8 млн тонн, на Подмосковье - 3,9 млн тонн. Из них около 10 млн тонн утилизируется в Московской области преимущественно складированием на полигонах.

В Подмосковье в настоящий момент действуют 15 узаконенных свалок, они способны легально принимать 2,7 млн тонн. Таким образом, в агломерации сложился значительный дефицит места для захоронения ТБО, абсолютный размер которого в Минэкологии области отказываются называть.

Подальше от городов

Чтобы временно решить проблему дефицита, власти Подмосковья намерены увеличить в течение двух лет норму захоронения мусора на полигонах региона, увеличив совокупный легальный объем с 2,7 до 5,5-6 млн тонн в год, сообщал в декабре 2017 года министр экологии области Александр Коган.

При этом в условиях густонаселенного Московского региона планы пересмотреть проектные мощности оставшихся в Подмосковье полигонов даже в качестве временной меры неоднократно вызывали сопротивление местных жителей.

"Речь идет о том, чтобы исключить воздействие полигонов на населенные пункты, формируя инфраструктуру на значительном расстоянии от них", - пояснили в Минприроды РФ. Сейчас министерство формирует пул регионов, которые смогут участвовать в проекте, и обсуждает его условия и характеристики.

В частности, рассматривается вариант перевозки отходов в опломбированных герметичных универсальных контейнерах, сказали в пресс-службе РЖД. "Окончательные условия перевозок станут известны после определения конкретных точек погрузки и захоронения отходов", - добавили в компании.

Целесообразность транспортировки мусора по железной дороге сохранится несмотря на то, что Россия будет постепенно переходить на раздельный сбор и переработку отходов, отметили в пресс-службе Минприроды РФ.

"Объем захоронения [бытового мусора] будет сокращаться с каждым годом с развитием переработки, однако и в рамках системы переработки железнодорожный транспорт использовать выгоднее, он также гарантирует "прозрачность" потока, исключая серые схемы", - сказал собеседник агентства.

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