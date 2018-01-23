РФ и Аргентина выступили за укрепление взаимоотношений в сфере ВТС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина выступили за укрепление взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Аргентины о стратегическом внешнеполитическом диалоге, которое подписали президенты двух стран Владимир Путин и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Президенты отметили готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", - говорится в документе.

Кроме того, Россия и Аргентина отметили совпадение интересов применительно к сотрудничеству в космической области и взаимное стремление к актуализации для этого договорной базы.

"Россия и Аргентина являются принципиальными сторонниками сохранения космического пространства для мирных целей и будут наращивать взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - указано в совместном заявлении.