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РФ и Аргентина выступили за укрепление взаимоотношений в сфере ВТС

Экономика и бизнес
23 января, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Владимир Путин и Маурисио Макри также отметили совпадение интересов двух стран применительно к сотрудничеству в космической области

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина выступили за укрепление взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

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Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Аргентины о стратегическом внешнеполитическом диалоге, которое подписали президенты двух стран Владимир Путин и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Президенты отметили готовность к укреплению взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", - говорится в документе.

Кроме того, Россия и Аргентина отметили совпадение интересов применительно к сотрудничеству в космической области и взаимное стремление к актуализации для этого договорной базы.

"Россия и Аргентина являются принципиальными сторонниками сохранения космического пространства для мирных целей и будут наращивать взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - указано в совместном заявлении.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
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