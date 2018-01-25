Минфин постарается не допустить сильного роста тарифа ОСАГО из-за либерализации

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин и ЦБ РФ постараются не допустить масштабного роста тарифа ОСАГО в рамках его планируемого освобождения от госрегулирования, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Очевидно, средняя температура по больнице как-то изменится, пока сложно сказать как. Будем калибровать, чтобы не допустить никакого масштабного, серьезного роста. Это длительный процесс, здесь роль ЦБ будет важнейшая, потому что он отвечает за тарифы", - сказал Моисеев.

По его словам, либерализация тарифа ОСАГО должна привести к тому, что его цена будет справедливой. "Либерализация должна в конечном итоге привести к тому, что те, кто плохо ездит и нарушает, будут платить больше, а те кто хорошо ездит и не нарушает, будут платить меньше. Как это повлияет на средний тариф - будет зависеть от конкретных мероприятий, модели либерализации, которая будет выбрана", - отметил замминистра.

По разным оценкам, либерализация тарифов ОСАГО может занять 2-3 года.

Ранее Минфин разработал законопроект, который, по его мнению, должен стать первым шагом к либерализации ОСАГО. Документ предусматривает разделение полисов ОСАГО на три вида: с лимитом 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу (как сейчас); по 1 млн рублей за вред жизни, здоровью и имуществу; по 2 млн рублей за вред жизни, здоровью и имуществу. Предполагалось, что договор с минимальным лимитом будет публичным (страховщик не может отказать в продаже страхового полиса), а увеличение страховой суммы будет происходить по соглашению страховщика и клиента.

Законопроект также предусматривает введение возможности заключать договор ОСАГО сроком до трех лет (сейчас - максимум год). Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО несколько дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, в том числе учитывающие частоту нарушений водителем ПДД, характеристики вождения и т.д.

Банк России планирует представить дорожную карту либерализации тарифов ОСАГО весной.

Сейчас тарифы на ОСАГО регулируются ЦБ: базовый тариф для легковых автомобилей физлиц установлен в коридоре 3432-4118 рублей, для расчета окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые тоже устанавливает ЦБ.