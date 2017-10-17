Страховщики предлагают освободить тарифы ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков предлагает полностью освободить тарифы ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года. Такой пункт содержится в предложениях РСА по либерализации тарифов (есть в распоряжении ТАСС), которые одобрило правление РСА и которые будут направлены в Банк России.

Союз предложил два варианта либерализации, оба они заканчиваются полным освобождением цены ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года. Это означает, по версии РСА, что Банк России будет устанавливать "на периодической основе" только нижнюю планку тарифа ОСАГО, а "сверху" цена никак ограничена не будет. Кроме того, РСА предлагает, чтобы ЦБ определял минимальный перечень факторов риска, которые страховщики обязаны будут использовать при тарификации (таких как история страхования).

Перед полной либерализацией союз предлагает переходный этап длительностью 1,5 года, который предлагается начать 1 июля 2018 года. До 31 декабря 2019 года ЦБ сможет ограничивать максимальную базовую ставку тарифа для легковых автомобилей физлиц - в первом варианте это, например, 30 тыс. руб., также ЦБ сможет ограничивать максимальную итоговую цену полиса, кратную базовой ставке, предлагает РСА.

Также РСА предлагает с 1 июля 2018 года отменить в ОСАГО коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, мощности двигателя, территории использования автомобиля, наличия прицепа и количества водителей в страховке. Во втором варианте предполагается, что коэффициент территории на переходный период останется, тогда минимальная базовая ставка составит 20 тыс. руб., а затем будет отменен - тогда максимальная ставка увеличится в два раза. Факторы, влияющие на цену ОСАГО в установленных ЦБ пределах, будет определять страховщик.

Сейчас базовая ставка тарифа ОСАГО установлена ЦБ в коридоре 3432-4118 руб., для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает ЦБ.