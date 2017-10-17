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Страховщики предлагают освободить тарифы ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года

Экономика и бизнес
17 октября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Согласно инициативе Российского союза автостраховщиков, Банк России будет устанавливать "на периодической основе" только нижнюю планку тарифа ОСАГО

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков предлагает полностью освободить тарифы ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года. Такой пункт содержится в предложениях РСА по либерализации тарифов (есть в распоряжении ТАСС), которые одобрило правление РСА и которые будут направлены в Банк России.

Союз предложил два варианта либерализации, оба они заканчиваются полным освобождением цены ОСАГО от госрегулирования с 1 января 2020 года. Это означает, по версии РСА, что Банк России будет устанавливать "на периодической основе" только нижнюю планку тарифа ОСАГО, а "сверху" цена никак ограничена не будет. Кроме того, РСА предлагает, чтобы ЦБ определял минимальный перечень факторов риска, которые страховщики обязаны будут использовать при тарификации (таких как история страхования).

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Перед полной либерализацией союз предлагает переходный этап длительностью 1,5 года, который предлагается начать 1 июля 2018 года. До 31 декабря 2019 года ЦБ сможет ограничивать максимальную базовую ставку тарифа для легковых автомобилей физлиц - в первом варианте это, например, 30 тыс. руб., также ЦБ сможет ограничивать максимальную итоговую цену полиса, кратную базовой ставке, предлагает РСА.

Также РСА предлагает с 1 июля 2018 года отменить в ОСАГО коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, мощности двигателя, территории использования автомобиля, наличия прицепа и количества водителей в страховке. Во втором варианте предполагается, что коэффициент территории на переходный период останется, тогда минимальная базовая ставка составит 20 тыс. руб., а затем будет отменен - тогда максимальная ставка увеличится в два раза. Факторы, влияющие на цену ОСАГО в установленных ЦБ пределах, будет определять страховщик.

Сейчас базовая ставка тарифа ОСАГО установлена ЦБ в коридоре 3432-4118 руб., для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает ЦБ.

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