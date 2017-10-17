Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": союз автостраховщиков подготовил дорожную карту по либерализации тарифов ОСАГО

Экономика и бизнес
17 октября, 5:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Документ отправлен в Центробанк. В регуляторе сообщили, что изучат предложение РСА

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил дорожную карту по освобождению тарифов ОСАГО от госрегулирования. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст предложений союза, имеющийся в распоряжении издания.

Согласно "Предложениям по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО", с июля 2018 года ЦБ будет устанавливать только максимальную стоимость полиса для легковых автомобилей, коэффициент аварийности и нарушений ПДД, отказавшись от регулирования пяти коэффициентов (территории использования транспортного средства, возраста и стажа водителя, ограничения по допуску за руль, мощности и использования авто с прицепом).

Смотрите также

Минфин разъяснил, как будет определяться цена трехлетних полисов ОСАГО

Страховщики вложат 1 млрд руб. в модернизацию автоматизированной системы ОСАГО

Единая методика расчета ущерба по ОСАГО устарела и будет доработана

Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП

На втором этапе реформы, пишет газета, государство с 2020 года полностью откажется от регулирования тарифов, устанавливая только нижнюю границу тарифного коридора и минимальный перечень обязательных факторов рисков.

Второй вариант реформы, подготовленной РСА, предусматривает на первом этапе отмену регулирования коэффициентов возраста и стажа, ограничения на вождение и использования автомобиля с прицепом. На втором этапе РСА предлагает отказ ЦБ от регулирования коэффициента территории использования автомобиля и увеличение базового тарифа в два раза (с июля 2018 года по конец 2019 года). Полная либерализация тарифов также вступает в силу с 2020 года.

"В настоящее время на рынке сложились нормальные условия для перехода на свободный тариф, - прокомментировал изданию разработанную реформу президент РСА Игорь Юргенс. - Нет лидера с большим отрывом, нет большой зоны провала. Сложилась группа крупных страховщиков, у которых доля в количестве договоров 10-15%, группа средних компаний с долями 2-4%".

Документ отправлен в ЦБ, в регуляторе изданию сообщили, что изучат предложения страховщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа ОСАГО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Минздрав поддержал законопроект о запрете курения у подъездов
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
Темы дня
Новости партнеров
Реклама