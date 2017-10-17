"Ъ": союз автостраховщиков подготовил дорожную карту по либерализации тарифов ОСАГО

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил дорожную карту по освобождению тарифов ОСАГО от госрегулирования. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст предложений союза, имеющийся в распоряжении издания.
Согласно "Предложениям по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО", с июля 2018 года ЦБ будет устанавливать только максимальную стоимость полиса для легковых автомобилей, коэффициент аварийности и нарушений ПДД, отказавшись от регулирования пяти коэффициентов (территории использования транспортного средства, возраста и стажа водителя, ограничения по допуску за руль, мощности и использования авто с прицепом).
На втором этапе реформы, пишет газета, государство с 2020 года полностью откажется от регулирования тарифов, устанавливая только нижнюю границу тарифного коридора и минимальный перечень обязательных факторов рисков.
Второй вариант реформы, подготовленной РСА, предусматривает на первом этапе отмену регулирования коэффициентов возраста и стажа, ограничения на вождение и использования автомобиля с прицепом. На втором этапе РСА предлагает отказ ЦБ от регулирования коэффициента территории использования автомобиля и увеличение базового тарифа в два раза (с июля 2018 года по конец 2019 года). Полная либерализация тарифов также вступает в силу с 2020 года.
"В настоящее время на рынке сложились нормальные условия для перехода на свободный тариф, - прокомментировал изданию разработанную реформу президент РСА Игорь Юргенс. - Нет лидера с большим отрывом, нет большой зоны провала. Сложилась группа крупных страховщиков, у которых доля в количестве договоров 10-15%, группа средних компаний с долями 2-4%".
Документ отправлен в ЦБ, в регуляторе изданию сообщили, что изучат предложения страховщиков.