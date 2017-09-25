Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие прямое возмещение убытков в "автогражданке" на коллективные столкновения транспортных средств, то есть в которых участвуют два и более автомобиля, вступают в силу с понедельника, 25 сентября. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте этого года.
Прямое возмещение убытков означает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника (хотя ответственность по выплате лежит именно на страховщике виновника), а затем страховые компании рассчитываются между собой.
С 25 сентября дня такой порядок возмещения ущерба распространяется на столкновения, в которых участвуют два и более автомобиля. До этого прямое возмещение убытков было возможно только при столкновении двух машин, в остальных случаях потерпевшим нужно было обращаться к страховщику виновника.
Новый порядок выплат будет применяться к ДТП, которые произошли после 25 сентября.
Прямое возмещение убытков возможно только при авариях, где нет пострадавших и вред причинен только автомобилям.