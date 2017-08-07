Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает не продавать электронный полис ОСАГО водителям, предоставившим неверные сведения для заключения договора. Такая норма содержится в проекте поправок в закон об ОСАГО, который Минфин разослал в заинтересованные ведомства (копия есть в распоряжении ТАСС). В целом документ представляет собой проект комплексной реформы тарифообразования в ОСАГО: страховщикам предлагается дать больше свободы в определении тарифа.

Если в процессе покупки электронного полиса ОСАГО выяснится (в том числе с использованием автоматизированной информационной системы), что страхователь предоставил недостоверные сведения, то страховщик не дает ему возможности оплатить полис и возвращает обратно заявление с указанием, какие сведения необходимо откорректировать, следует из документа. Кроме того, предоставление недостоверных сведений сможет повлиять в дальнейшем на стоимость полиса - страховщики будут вправе применять коэффициент к цене ОСАГО для таких страхователей, говорится в законопроекте.

Ранее страховщики жаловались на махинации страхователей с электронными полисами, когда при заключении договора автовладелец указывает регион с низким территориальным коэффициентом к стоимости ОСАГО (например, Крым, где установлен коэффициент 0,6), чтобы сэкономить на страховке. Проблему признавал и директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. Сейчас страховщики могут только взыскать с такого страхователя выплату, которая по его полису была осуществлена пострадавшему.

Предложения по тарификации

Также этим законопроектом Минфин предлагает дать страховщикам больше свободы в определении значения базовой ставки тарифа ОСАГО. Сейчас Банк России устанавливает минимальное и максимальное значение тарифа для каждой категории транспортных средств, а страховщик из этого коридора фиксирует значение ставки для конкретного региона и обязан применять эту ставку для каждого страхователя в этом регионе.

По предложениям Минфина, страховщики будут самостоятельно выстраивать свою линейку базовых тарифов внутри установленного ЦБ коридора - в зависимости от особенностей самого транспортного средства и его эксплуатации. Например, Минфин предлагает дать страховщикам возможность устанавливать тариф в зависимости от назначения ТС (автомобили скорой помощи, полиции, пожарные, бетономешалки) и цели его использования (для бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности, такси). В нынешней тарификации ОСАГО такого разделения нет: границы тарифного коридора устанавливаются для каждой категории ТС, среди легковых автомобилей установлены границы для физических, юридических лиц и такси.

Также ведомство предлагает, чтобы ряд коэффициентов, как и сейчас, устанавливал Банк России: в частности, "бонус-малус" (учитывающий число предыдущих страховых случаев, причем не только владельца ТС, как сейчас, но и каждого водителя), коэффициенты по стажу и возрасту водителя. При этом предлагается исключить коэффициенты по территории и мощности автомобиля.

Ряд коэффициентов, отражающих "персональные" характеристики водителя, предлагается дать определять страховщикам. Так, Минфин предлагает учитывать стиль вождения водителя - резкие ускорения, перестроения, торможения, езду в ночное время - что должно фиксироваться с помощью телематических устройств, которые страховщики вправе устанавливать на автомобиль клиента. В пресс-службе Минфина ТАСС сообщили, что использование таких устройств будет добровольным.

Кроме того, Минфин предлагает дать возможность страховщикам применять коэффициент в зависимости от числа у водителя или владельца штрафов за грубые нарушения ПДД: "пьяную" езду, превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу, проезд на "красный свет", непринятие мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Предполагается, что эти коэффициенты могут работать на понижение стоимости полиса. При этом итоговая стоимость полиса не должна более чем втрое превышать значение базовой ставки тарифа (как и сейчас, при этом сейчас в законе об ОСАГО установлен ряд случаев - например, умышленное содействие страховому случаю, когда "потолок" цены должен быть пятикратным к базовому тарифу).

Три вида полисов

Минфин предлагает также разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплаты: помимо существующего лимита в 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью каждого потерпевшего и 400 тыс. рублей за вред имуществу, ведомство предлагает ввести полисы с лимитом в 1 млн рублей за вред жизни и 1 млн рублей за вред имуществу, а также с лимитом 2 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. Страховую сумму выбирает страхователь, и страховщик не вправе навязывать ему свой вариант, следует из документа. С такой идеей Минфин выступал в сентябре 2016 года, но в итоге законопроект не был внесен в Госдуму.

Нынешний документ предполагает, что коэффициенты к стоимости полиса с повышенным лимитом также устанавливает Банк России.

Кроме того, документ позволяет заключать договор ОСАГО на срок более года (срок должен быть кратным году и составлять не менее одного года).

Законопроект был направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти, а также в ЦБ и Российский союз автостраховщиков, сообщили ТАСС в пресс- службе Минфина.