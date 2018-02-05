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В Минтрансе сообщили, что следят за устранением предъявленных к Azur Air недостатков

Экономика и бизнес
5 февраля, 6:08 дата обновления: 5 февраля, 6:10 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Министр транспорта Максим Соколов отметил, что ведомство держит ситуацию под контролем не только с Azur Air, но и всеми российскими компаниями

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Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИНГАПУР, 5 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Минтранс России намерен в течение месяца следить за выполнением Azur Air предъявленных авиакомпании требований. Об этом заявил в понедельник ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов, участвующий в проходящем в Сингапуре Авиационном саммите.

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Источники: срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта

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"Росавиация установила срок [до 20 марта текущего года], в течение месяца мы будем внимательно следить за ними", - сказал он.

При этом Соколов отметил, что Минтранс "держит ситуацию под контролем не только с Azur Air, но и всеми российскими компаниями, следит за их программами, соблюдением требований безопасности". "В случае, если видим необходимость вмешаться в деятельность компании, ограничить или обратить внимание на те или иные аспекты, то оперативно это делаем через Федеральное агентство воздушного транспорта", - добавил министр.

Соколов также считает необходимым предвидеть различные ситуации, а также иметь инструменты влияния в случае прекращения полетов авикомпании.

"Все возможно, но самое главное - предвидеть ситуацию, иметь действенные инструменты влияния и разрешения этой ситуации", - сказал министр. Он также добавил, что "в мире случаются разные ситуации, крупнейшие компании мира периодически банкротятся, в том числе и европейские".

Ранее в Росавиации сообщили, что Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов. Ведомство ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании до 20 марта 2018 года из-за того, что после проверки в конце прошлого года авиакомпания не устранила все нарушения, связанные с безопасностью полетов.

По данным Росавиации, Azur Air занимает восьмое место по объему авиаперевозок в России. В 2017 году компания перевезла 3,7 млн пассажиров.

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