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Роспотребнадзор за 2017 год изъял из оборота более 685 т некачественных овощей и фруктов

Экономика и бизнес
8 февраля, 2:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

На долю импорта приходится около 70% забракованной продукции

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в 2017 году сняла с реализации более 685 тонн не соответствующей обязательным требованиям плодоовощной продукции. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"За 2017 год Роспотребнадзором с реализации снято свыше 685 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом около 70% забракованной продукции составляет импортная продукция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удельный вес проб плодоовощной продукции с превышением нормы содержания химикатов составил 0,9%. При этом по импортным бахчевым культурам этот показатель в пять раз выше - 5,1%. "По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 2,9%, при этом высокий удельный вес по данному показателю отмечен среди импортных плодов и ягод: 6,7% импортных плодов и ягод не соответствуют обязательным требованиям по микробиологии", - добавили в Роспотребнадзоре.

Всего за прошлый год было исследовано более 115 тыс. проб плодоовощной продукции. В ведомстве напомнили, что покупать овощи и фрукты следует в местах санкционированной торговли, где контролируют качество и безопасность продуктов. При покупке стоит обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей, на условия их хранения.

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