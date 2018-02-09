Трамп обеспокоен долгосрочными экономическими факторами на фоне падения рынков

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами на фоне падения фондовых рынков. Об этом рассказал в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

"Президент, как и весь Белый дом, обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и факторами. Основы [экономики США] в долгосрочной перспективе очень прочны", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать отношение главы государства к рыночным потрясениям.

Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии в четверг упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 100 пунктов, или на 3,75%, до 2581, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 3,9%, или на 274 пункта, до 6777. На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones падает более чем на 1000 пунктов: в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов.

Инфографика Динамика индекса Dow Jones По итогам торговой сессии 5 февраля 2018 года на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%).