Путин пообещал улучшение делового климата в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вопросы совершенствования отношений государства и бизнеса, улучшения делового и инвестиционного климата в России стали центральными в выступлении президента РФ Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства пообещал, что власть продолжит оказывать поддержку отечественному предпринимательству, в то же время он отметил, что ведущая роль в повышении эффективности национальной экономики, увеличении производительности труда принадлежит именно бизнесу.

Зачистить все, что мешает

"Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру, - обратился российский лидер к участникам съезда. - И, конечно, будем настраивать систему профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей".

Путин сообщил, что планирует "подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию". Он отметил, что благодаря совместным действиям правительства и ЦБ в стране удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных резервов, выйти на нисходящий тренд процентных ставок. По словам президента, важно воспользоваться возможностями, которые предоставляет текущая ситуация в экономике, и их реализовать.

Ключевым фактором роста Путин назвал повышение эффективности национальной экономики, увеличение производительности труда. "Здесь ведущая роль, конечно, принадлежит вам, бизнесу", - подчеркнул президент.

Он отметил, что власти решительно настроены на то, чтобы устранить препятствия, стоящие на пути опережающего развития отечественной экономики. "Что касается в целом наших намерений на ближайшее время. И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центральный банк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный на то, чтобы <....> все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено", - заверил российский лидер.

Продление амнистии

В качестве одной из эффективных мер, которая придаст дополнительную устойчивость российскому бизнесу, Путин назвал продление амнистии капиталов.

Он напомнил, что в пятницу Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих продление амнистии капиталов на второй этап - до 28 февраля 2019 года включительно. "Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места", - сказал президент.

Он отметил, что российские власти "консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями". "Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении", - сообщил глава государства.

Путин также напомнил, что в конце прошлого года был принят еще ряд решений, направленных на поддержку и развитие отечественного бизнеса. "Так, уже вступил в силу закон о регулировании договора синдицированного кредита, изменены правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, прорабатываются параметры отечественных облигаций внешних займов, номинированных в иностранной валюте", - перечислил президент.

С надеждой на нормализацию

Глава государства обратил внимание предпринимателей на то обстоятельство, что Россия вступает в сложный, напряженный и очень важный период развития. "Именно от усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно мы его пройдем, каких результатов добьемся, - отметил Путин. - Мы с вами знаем о внешних ограничениях, не буду подробно на этом останавливаться, только скажу, что позиция наша хорошо известна: политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях - это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что это им самим скоро надоест, тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", - добавил Путин.

Он рассказал, что, общаясь с бизнесом других стран, пришел к выводу, что зарубежные деловые круги также разделяют эту точку зрения. Путин напомнил, в частности, о недавно прошедшей встрече с представителями крупного французского бизнеса, а также только что прошедшем разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы позитивно относимся к тому, что можем сделать здесь не только с Францией, но и с другими странами по развитию наших деловых связей", - уточнил президент. При этом он напомнил, что политика ограничений в отношении России велась практически всегда. В качестве примера он привел тот факт, что практически в один день с отменой поправки Джексона - Вэника появился "закон Магнитского", причем произошло это задолго до событий на Украине и в Крыму. "Просто потому, что так хотят с нами работать", - с грустью констатировал российский лидер.

Путин высказал мнение, что с зарубежными партнерами нужно говорить не только о санкциях, но и о том, "что новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики". "Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой, будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры, - сказал глава государства. - Естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться". Он предупредил, что в такой ситуации конкуренты друг с другом церемониться не будут и в ход могут пойти другие формы давления, любые формы конкурентной борьбы.

"Очевидно, что санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и скорее всего, сохранится на какую-то перспективу, - предположил Путин. - Но повторяю, все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении".

Чаще встречаться

Ряд участников съезда обозначили проблемы в области взаимодействия бизнеса и власти - в налоговой системе, фискальной политике, в тарифообразовании и ряде других. Отвечая на высказанные ими замечания, Путин отметил, что "набор мер - он, в принципе, понятен, он на поверхности".

"Вопрос в том, как расставить приоритеты, что больше, что меньше сделать, как настроить налоговую систему, о которой Владимир Сергеевич [Лисин - глава Новолипецкого металлургического комбината] говорил. Разумеется, мы понимаем, что самое главное, чтобы она была стабильной, и мы постараемся ее сделать не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы бизнеса", - пообещал российский лидер.

Он также отметил, что государство должно в любом случае обеспечить выполнение своих социальных обязательств, но приоритетом на ближайшее время будет опережающее развитие экономики. Глава государства добавил, что без этого добиться кардинальных перемен и успехов, в том числе в социальной сфере, невозможно. "Всячески будем к этому стремиться, и надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые элементы настроим", - выразил надежду Путин.

Он пообещал скорректировать свой график, чтобы чаще проводить содержательные встречи с представителями бизнеса. "Я постараюсь так организовать свою работу, чтобы почаще мы могли встречаться не для ритуальных, а для содержательных глубоких разговоров", - сказал глава государства.