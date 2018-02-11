Росавиация: проблем с безопасностью полетов у "Саратовских авиалиний" не было

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" не имела в последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"После корректирующих мероприятий, которые мы провели, руководство было переназначено. Серьезных проблем в обеспечении безопасности полетов не было", - сказал он, добавив, что Росавиация проведет внеплановую проверку авиакомпании и доложит о результатах.

Нерадько рассказал, что бывший гендиректор был освобожден от должности после того, как провез родственника в кабине экипажа самолета.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также параметрический бортовой самописец.