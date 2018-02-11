Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хлопонин: минимальная розничная цена на водку в РФ в 2018 году не вырастет

Экономика и бизнес
11 февраля, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что озвучиваются предложения привязать МРЦ на водку к инфляции, чтобы компенсировать для производителя связанные с этим процессом потери

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ в 2018 году не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, сообщил в интервью "Российской газете" вице-премьер Александр Хлопонин.

"Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена", - сказал Хлопонин.

Смотрите также

Голландский суд подтвердил право РФ на марку водки Stolichnaya

Экспорт водки из РФ за 10 месяцев вырос до $104,8 млн

Минфин не видит оснований для повышения розничных цен на крепкий алкоголь в 2018 году

Он уточнил, что озвучиваются предложения привязать МРЦ на водку к инфляции, чтобы компенсировать для производителя связанные с этим процессом потери. Также предлагается при формировании МРЦ опираться на уровень жизни населения. "Мы отрабатываем разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и многое другое", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа с Минфином РФ, чтобы не допустить использования МРЦ для выдавливания с рынка определенных производителей. "К сожалению, зачастую этот механизм используется для недобросовестной конкуренции. Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей", - пояснил Хлопонин.

Ранее сообщалось, что минимальная цена за 0,5 л водки составляет 205 руб., за 0,5 л коньяк - 371 руб. В Минфине РФ сообщали, что "нет причин повышать минимальные розничные цены", так как обычно такое повышение связано с ростом акцизов, а акцизы на крепкий алкоголь в РФ заморожены еще на два года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама