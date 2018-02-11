Хлопонин: минимальная розничная цена на водку в РФ в 2018 году не вырастет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство РФ в 2018 году не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, сообщил в интервью "Российской газете" вице-премьер Александр Хлопонин.

"Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 году МРЦ не будет повышена", - сказал Хлопонин.

Он уточнил, что озвучиваются предложения привязать МРЦ на водку к инфляции, чтобы компенсировать для производителя связанные с этим процессом потери. Также предлагается при формировании МРЦ опираться на уровень жизни населения. "Мы отрабатываем разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и многое другое", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа с Минфином РФ, чтобы не допустить использования МРЦ для выдавливания с рынка определенных производителей. "К сожалению, зачастую этот механизм используется для недобросовестной конкуренции. Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены и таким образом сразу отлетит эта категория производителей", - пояснил Хлопонин.

Ранее сообщалось, что минимальная цена за 0,5 л водки составляет 205 руб., за 0,5 л коньяк - 371 руб. В Минфине РФ сообщали, что "нет причин повышать минимальные розничные цены", так как обычно такое повышение связано с ростом акцизов, а акцизы на крепкий алкоголь в РФ заморожены еще на два года.