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Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:36 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, февраля. /ТАСС

На предприятии сообщили, что возможна ремоторизация с двигателей Д-436 на двигатель SaM146

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200, ведет переход с украинских двигателей Д-436 на двигатели российско-французского производства SaM146. Также рассматриваются возможности установки и других отечественных двигателей, сообщили ТАСС на предприятии.

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Как сообщил в понедельник заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров, власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием "Мотор Сич". В настоящее время они устанавливаются на самолеты Ан-148 (собираются на Воронежском авиастроительном заводе) и на самолеты-амфибии Бе-200 (собираются на мощностях ТАНТК им. Бериева).

"Работа ведется уже давно, проблем с двигателями нет. Да, мы предусматриваем ремоторизацию с двигателей Д-436 на двигатель SaM146. Возможна установка и других вариантов, сейчас смотрим варианты более локализованные в России", - пояснили ТАСС на предприятии.

По данным компании, такой переход не приведет к изменениям технических характеристик самолета. "Практически то же самое будет. Просто SaM146 - более новый двигатель, когда самолет строился, его не было", - добавили в компании.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны Российской Федерации.

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