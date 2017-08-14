Турчинов опроверг поставку Украиной ракетных двигателей в КНДР

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, "некоторые иностранные СМИ начали распространять ложную информацию о передаче "Южмашем" ракетных технологий в Северную Корею". "Эта информация не имеет под собой никаких оснований", - заявил он, обвинив во всем российские спецслужбы.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Киев считает правящий режим КНДР "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что "Южмаш" не имеет отношения к северокорейским ракетным программам. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера", - заверили на предприятии, уточнив, что "ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются".

Публикация в СМИ

Ранее издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на Украине.

Эллеман утверждает, что после ряда неудач КНДР два года назад изменила конструкцию своих ракет, а также поставщиков деталей, необходимых для их сборки. Эксперты, изучавшие фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын проводит осмотр новых ракетных двигателей, полагают, что они напоминают ракетные двигатели, использовавшиеся в СССР.

Как пишет газета, ссылаясь на мнения экспертов, наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле этого года, является завод "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск - прим. ТАСС).

Деятельность "Южмаша"

Как сообщили ТАСС на предприятии, в этом году портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает (в пересчете) $350 млн. Основными заказчиками, как уточнили на предприятии, числятся "компании из США, Италии, Индии, Кореи".

На предприятии подчеркнули, что благодаря подписанию контракта в апреле 2017 года с принадлежащей S7 Group компанией S7 Sea Launch Limited на производство 12 ракет-носителей для международного проекта "Морской старт" "сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш" начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

Кроме того, на заводе сообщили о "предоставленной беспрецедентной нормативной и финансовой поддержке" со стороны украинской власти.

"Южмаш" - предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции, основано в 1944 году.