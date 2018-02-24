Эксперт: повышение рейтинга S&P может обусловить позитивную реакцию долгового рынка РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Повышение агентством S&P кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня не стало неожиданностью для российского долгового рынка, однако он все равно может позитивно отреагировать на решение агентства в начале следующей недели, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Ранее S&P повысило кредитный рейтинг РФ до уровня "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства отметили ранние признаки восстановления кредитования на фоне приверженности консервативной макроэкономической политики, которая, скорее всего, будет поддерживать сильные внешний и фискальный балансы России.

"Судя по динамике российских активов в последние пару недель, можно предположить, что ряд участников рынка уже закладывался на повышение суверенного рейтинга от S&P. Текущие уровни доходностей на долговом рынке и значения CDS (credit default swap, кредитный дефолтный своп - прим. ТАСС) в целом уже соответствуют рейтингу инвестиционного уровня", - рассказал ТАСС аналитик ПСБ.

Решение рейтингового агентства S&P вряд ли окажет значительное влияние на долговой рынок РФ или динамику российской валюты в среднесрочной перспективе, считает Поддубский. При этом, по его словам, "позитивная эмоциональная реакция на открытии следующей недели, безусловно, возможна".