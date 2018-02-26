Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американские инвесторы хотят получить одобрение вашингтонской администрации на выкуп находящегося у "Роснефти" залога в 49,9% акций компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Citgo Petroleum управляет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), трубопроводами и терминалами в США. В ноябре 2016 года "Роснефть" получила в залог 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд. Если PDVSA допустит дефолт по обязательствам, "Роснефть" может получить контроль над Citgo, которой в США принадлежат три НПЗ, девять трубопроводов и 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС. Вся эта сеть, по данным агентства, производит 749 тыс. баррелей нефти ежедневно.

Как отмечает Reuters, американские инвесторы, пожелавшие сохранить конфиденциальность, не хотят допустить такого развития ситуации. Они уже подали заявку в министерство финансов, чтобы получить соответствующее разрешение. Инвесторы, по данным агентства, планируют попросить "Роснефть" переписать на них залог после его выкупа в полной мере.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, на Citgo приходится примерно 5% нефтеперерабатывающих мощностей в США. Эта компания владеет в том числе тремя крупнейшими перерабатывающими предприятиями, расположенными в штатах Техас и Луизиана, а также в Лемонте (штат Иллинойс). Citgo контролирует 48 хранилищ нефти и продуктов ее переработки на территории от Техаса до штата Мэн и входит в число владельцев девяти американских трубопроводов.

В Конгрессе США давно выражали обеспокоенность тем, что контрольный пакет этого оператора достанется "Роснефти". Ранее представитель Белого дома заявил, что США следят за ситуацией. При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания не намерена получать в управление Citgo. Он подчеркивал, что "оперировать Citgo мы не хотели и не хотим".

Сотрудничество "Роснефти" и PDVSA

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA активно сотрудничают в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

В начале августа стало известно, что PDVSA сократила поставки топлива в американское подразделение Citgo (с 230 до 120 тыс. баррелей), чтобы погасить долг перед "Роснефтью". По информации Reuters, задолженность PDVSA перед российской компанией составляет около $5 млрд.

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petroperija (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petromiranda (32% - у "Роснефти") и Petrovictoria (40% - у "Роснефти") и Boqueron (60% - у PDVSA, 26,67% - у "Роснефти", 13,33% - у австрийской OMV). По данным российской компании, суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т.