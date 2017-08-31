WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа готова блокировать попытки "Роснефти" получить контроль над американскими активами государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Речь идет об американском нефтеперерабатывающем операторе Citgo, сообщает газета The Wall Street Journal.

Citgo Petroleum - американское подразделение PDVSA, которое управляет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), трубопроводами и терминалами в США. В ноябре 2016 года "Роснефть" получила в залог 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд. Если PDVSA допустит дефолт по обязательствам, "Роснефть" может получить контроль над Citgo, которой в США принадлежат три НПЗ, девять трубопроводов и 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС.

"Если "Роснефть" аккумулирует мажоритарную долю (в Citgo - прим. ТАСС), это может повлечь за собой правовые последствия для статуса Citgo, - заявил изданию источник в администрации Трампа. - Более того, такой шаг будет означать изменение в структуре владения Citgo иностранным капиталом. Мы будем расценивать это соответствующим образом".

Другой источник заверил, что минфин США "обеспечит защиту национальной безопасности, если до этого дойдет". Он подчеркнул, что комитет по иностранным инвестициям США (рассматривает ключевые международные сделки с точки зрения интересов национальной безопасности) обладает широкими полномочиями в данной области, позволяющими в том числе блокировать ряд финансовых операций, угрожающих интересам Вашингтона.

Как отмечает The Wall Street Journal, на Citgo приходится примерно 5% нефтеперерабатывающих мощностей в США. Эта компания владеет в том числе тремя крупнейшими перерабатывающими предприятиями, расположенными в штатах Техас и Луизиана, а также в Лемонте (штат Иллинойс). Citgo контролирует 48 хранилищ нефти и продуктов ее переработки на территории от Техаса до штата Мэн и входит в число владельцев девяти американских трубопроводов.

В Конгрессе США давно выражали обеспокоенность тем, что контрольный пакет этого оператора достанется "Роснефти". Ранее представитель Белого дома заявил, что США следят за ситуацией.

The Wall Street Journal также запросила комментарии у посольства РФ в Вашингтоне, "Роснефти", PDVSA и Citgo, но пока не получила ответа.

При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания не намерена получать в управление Citgo. Он подчеркивал, что "оперировать Citgo мы не хотели и не хотим".