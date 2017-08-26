Мадуро: санкции США фактически означают закрытие компании Сitgo

ТАСС, 26 августа. Новые санкции США против Венесуэлы приведут к вынужденному закрытию американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo Petroleum, являющегося дочерней структурой венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"[Президент США Дональд] Трамп фактически постановил закрыть Citgo, потому что запрещает ей любые финансовые действия", - сказал он на рабочей встрече со своим кабинетом, которая транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Первый правовой анализ, который мы провели со специалистами, показывает, что санкции влияют на поставки нефти в США, потому что они различными путями мешают реализации платежей", - добавил Мадуро.

Встреча с партнерами из США

По его словам, в лице Венесуэлы США теряют "надежного поставщика" углеводородов. "Я созываю все американские компании, которым мы продаем нефть, с которыми у нас исторические отношения, в Венесуэлу на срочную встречу, чтобы найти решение ситуации, которую создал этот указ", - отметил президент Венесуэлы.

В то же время он подчеркнул, что Боливарианской Республике "есть куда продавать нефть", которую она в настоящее время поставляет в США.