Мадуро: США санкциями добиваются дефолта Венесуэлы

ТАСС, 26 августа. Правительство США хочет финансовыми санкциями подтолкнуть Венесуэлу к дефолту. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В первую очередь они пытаются, как и пытались ранее другими путями, затронуть и затрагивают напрямую держателей облигаций, финансовых инструментов или внешнего долга Венесуэлы в США", - сказал он на рабочей встрече со своим кабинетом, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. "Зачем они это делают? Правительство США и венесуэльская оппозиция добиваются того, чтобы в Венесуэле произошел дефолт", - добавил президент.

По словам Мадуро, "в ближайшие дни Венесуэла примет все меры для того, чтобы защитить свои финансы".

Президент также заявил, что венесуэльские политики, выступавшие за введение санкций в отношении Венесуэлы, должны предстать перед судом по обвинению в "предательстве родины".

"Я попросил председателей Верховного суда и председателя Конституционной ассамблеи начать исторический судебный процесс по делу о предательстве родины в отношении всех тех, кто просил ввести экономические санкции", - сказал он.

По мнению Мадуро, введению санкций содействовали "венесуэльские правые", а "возглавлял" их председатель парламента республики, большинство в котором принадлежит оппозиции, Хулио Борхес.

Глава государства отметил, что Венесуэла намерена попросить Интерпол выдать ордер на арест тех, кто будет признан виновным в предательстве родины в случае, если они находятся за границей.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Каракаса. Как заявил журналистам представитель Белого дома, США продолжат оказывать давление на Мадуро, пока тот "не перестанет угнетать свой народ".