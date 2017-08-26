Мадуро: США санкциями добиваются дефолта Венесуэлы

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ТАСС, 26 августа. Правительство США хочет финансовыми санкциями подтолкнуть Венесуэлу к дефолту. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.
"В первую очередь они пытаются, как и пытались ранее другими путями, затронуть и затрагивают напрямую держателей облигаций, финансовых инструментов или внешнего долга Венесуэлы в США", - сказал он на рабочей встрече со своим кабинетом, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. "Зачем они это делают? Правительство США и венесуэльская оппозиция добиваются того, чтобы в Венесуэле произошел дефолт", - добавил президент.
По словам Мадуро, "в ближайшие дни Венесуэла примет все меры для того, чтобы защитить свои финансы".
Президент также заявил, что венесуэльские политики, выступавшие за введение санкций в отношении Венесуэлы, должны предстать перед судом по обвинению в "предательстве родины".
"Я попросил председателей Верховного суда и председателя Конституционной ассамблеи начать исторический судебный процесс по делу о предательстве родины в отношении всех тех, кто просил ввести экономические санкции", - сказал он.
По мнению Мадуро, введению санкций содействовали "венесуэльские правые", а "возглавлял" их председатель парламента республики, большинство в котором принадлежит оппозиции, Хулио Борхес.
Глава государства отметил, что Венесуэла намерена попросить Интерпол выдать ордер на арест тех, кто будет признан виновным в предательстве родины в случае, если они находятся за границей.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Каракаса. Как заявил журналистам представитель Белого дома, США продолжат оказывать давление на Мадуро, пока тот "не перестанет угнетать свой народ".