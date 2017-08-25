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Глава минфина США: нынешняя ситуация в Венесуэле недопустима

Международная панорама
25 августа, 22:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, августа. /ТАСС

Указ о санкциях, по словам Стивена Мнучина, демонстрирует осуждение правительством США "тирании и диктатуры" в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Администрация США считает недопустимой сложившуюся ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил в пятницу глава минфина США Стивен Мнучин.

"[Подписав указ о санкциях] Президент США [Дональд Трамп] очень ясно дал понять, что существующая ситуация в Венесуэле недопустима, - отметил он. - Мы призываем режим [президента Николаса Мадуро]... дистанцироваться от насилия и диктатуры".

По словам Мнучина, Вашингтон "не хочет, чтобы американская экономика и американские финансовые рынки продолжили финансировать действия" Каракаса. "Президентский указ демонстрирует осуждение американским правительством тирании и диктатуры в Венесуэле", - подчеркнул министр.

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