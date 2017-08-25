Белый дом: санкции против Венесуэлы не будут постоянными

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Белый дом считает, что введенные в пятницу финансовые санкции против Венесуэлы не будут носить постоянный характер. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на брифинге для журналистов.

"Президентский указ [о введении санкций] не должен быть постоянным. Президент говорил, что стабильная и мирная Венесуэла отвечает интересам всего [Западного] полушария", - отметил он, добавив, что санкции могут быть сняты, когда "права и демократия будут восстановлены" в республике.

Макмастер также подчеркнул, что новые санкции "демонстрируют намерение [президента США Дональда] Трампа сохранять давление" на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. "Указ максимально ясно дает понять, что США не позволят незаконной диктатуре закрепиться", - отметил Макмастер.

Он подчеркнул, что США не намерены предпринимать никакие военные действия против Венесуэлы в ближайшее время. Вашингтонская администрация изучает вариант потенциального применения силы в отношении Венесуэлы только на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой южноамериканской республике.

"Президент [США Дональд Трамп] спросил [помощников, отвечающих за вопросы безопасности и внешней политики]: если ситуация ухудшится, то каким образом, и каков спектр доступных ему вариантов действий, которые мы можем предпринять, безусловно, вместе с нашими партнерами в регионе", - отметил советник американского лидера, комментируя обстановку в Венесуэле.

"Никакие военные действия не ожидаются в ближайшем будущем. Что президент попросил нас сделать, так это изучить, как положение может развиваться в будущем, и предоставить ему, как мы всегда это делаем, широкий спектр интегрированных вариантов действий", - подчеркнул Макмастер.