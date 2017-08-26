Правительство Венесуэлы готовит ответ на санкции США

ТАСС, 26 августа. Правительство Венесуэлы готовится твердо ответить на санкции США. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В ближайшие минуты мы сделаем очень важные объявления, чтобы с достоинством и твердостью ответить на незаконные санкции, которые США ввели против венесуэльского народа", - сказал он на видео, которое было выложено в Twitter.

El pueblo de Venezuela responderá con dignidad y firmeza ante los ataques imperialistas, para garantizar la soberanía económica de la Patria pic.twitter.com/AfPYr6LHVR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 August 2017

"Мы освободимся от шантажа долларами, американским финансированием. Нужно будет пойти на жертвы - мы пойдем, но нужно защитить страну", - отметил Мадуро. По его словам, республике необходимо принять меры, чтобы "сломать механизмы блокады".

"Гегемония США в мире закончится, она уже заканчивается, а Венесуэла будет двигаться вперед, будет в авангарде", - сказал венесуэльский лидер.

Президент США Дональд Трамп 25 августа подписал указ о введении финансовых санкций против Каракаса. Как заявил журналистам представитель Белого дома, Вашингтон продолжат оказывать давление на Мадуро, пока тот "не перестанет угнетать свой народ".