Выплаты вкладчикам "УралКапиталБанка" составят около 5,9 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам уфимского "УралКапиталБанка", у которого 15 февраля 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию, составят около 5,9 млрд руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"За выплатой возмещения по вкладам на сумму около 5,9 млрд руб. могут обратиться порядка 10 тыс. вкладчиков, в том числе 67 вкладчиков, имеющих счета [вклады], открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 6,5 млн руб.", - сообщает АСВ.

Выплатой страхового возмещения по вкладам будет заниматься банк "Уралсиб", который выступает от имени АСВ в качестве банка-агента. Выплаты вкладчикам начнутся с 28 февраля 2018 года.

Банк России отозвал с 15 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у "УралКапиталБанка". По данным ЦБ, проблемы в его деятельности возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника банка, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе РФ.