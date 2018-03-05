Эксперты: система маркировки товаров должна стать важным элементом защиты от контрафакта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Система маркировки и прослеживаемости товаров должна стать важным элементом защиты от контрафакта. Такое мнение представителям бизнес- сообщества высказал в понедельник вице-президент "Деловой России", директор по вопросам регулирования производства и оборота табачных изделий аффилированных компаний Philip Morris International в России Алексей Орджоникидзе.

"Я думаю, что все компании, которые занимаются производством, согласятся, что маркировка - это очень важный элемент защиты", - сказал он, напомнив, что только представляемая им компания за последний год "стала в 3,5 раза больше страдать от нелегального оборота".

При этом во внедрении системы маркировки и прослеживания в табачную отрасль Орджоникидзе видит серьезное средство для борьбы с контрафактом на прилавках магазинов.

В рамках состоявшейся в понедельник конференции, посвященной внедрению системы маркировки, эксперт также подчеркнул, что серьезная доля контрафакта на российском рынке табака поступает из соседних государств.

Представитель Центра развития перспективных технологий, определенного оператором системы сплошной маркировки и прослеживания в России и разрабатывающего концепцию маркировки для Евразийского экономического союза, Михаил Дубин отметил, что лежащая в основе цифровая технология позволяет максимально быстро и удобно подключать новые товарные группы.

"Система предполагает бесшовную интеграцию с контрольно-кассовой техникой - для контроля выбытия, а также с производственными системами и системами партнеров - для контроля товаров", - пояснил Дубин. По его словам, создание системы выгодно как легальному бизнесу, так и государству, а важным элементом перехода к сплошной маркировке являются пилотные проекты, которые позволяют совместно с представителями бизнеса выработать общий подход и подойти к обязательной маркировке без существенных издержек и с минимальными рисками для всех сторон.

В свою очередь, президент "Деловой России" Алексей Репик в рамках того же мероприятия назвал систему маркировки и прослеживаемости товаров будущим не только в России, но и во всем мире. "Данная система - это та реальность, от которой мы не уйдем, и для нас очень важно именно усилить те элементы, которые добавят деловому сообществу полезности, добавленной стоимости и при этом не приведут к сбоям нашего регулярного бизнеса", - подчеркнул он.

При этом представители экспертного сообщества сошлись на мнении, что именно на площадке "Деловой России" как организации, объединяющей различные виды бизнеса, необходимо рассматривать все вопросы, связанные с внедрением системы во всех отраслях производства.

О маркировке товаров

С января 2018 года начались пилотные проекты по внедрению системы маркировки товаров, в частности, сигарет, медикаментов и меховых изделий. Ранее эксперты в табачной и медицинской отраслях отметили, что ждут положительного эффекта от внедрения системы.

Разработкой сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России занимается Центр развития перспективных технологий - уполномоченная правительством РФ организация, созданная в форме государственно-частного партнерства.

Маркировка будет представлять собой код в формате DataMatrix, наноситься непосредственно на упаковку и содержать детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.