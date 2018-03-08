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Uniper намерен выиграть суд с ФАС из-за штрафа после аварии на Березовской ГРЭС

Экономика и бизнес
8 марта, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерней структуры германского холдинга и "Системного оператора ЕЭС" из-за недоставки мощности с ГРЭС на 1 млрд рублей

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Германский энергетический холдинг Uniper уверен, что его дочерняя структура "Юнипро" докажет в суде свою правоту по обвинению со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в нарушении закона о конкуренции после аварии на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Об этом сообщил топ-менеджер Uniper в рамках телефонной конференции.

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"Мы будем решать вопрос в суде, потому что мы настаиваем на своей правоте и в том, что не допустили никаких ошибок, - сказал он. - Мы уверены, что сможем доказать в суде, что все сделали правильно".

26 января 2018 года ФАС признала "Юнипро" и "Системного оператора ЕЭС" виновными в использовании после доминирующего положения. Дело в отношении "Юнипро" и "Системного оператора" ФАС возбуждила в июне 2017 года из-за недоставки мощности с Березовской ГРЭС на 1 млрд рублей. По информации ФАС, после аварии в котельном отделении третьего энергоблока ГРЭС в феврале 2016 года "Юнипро" прекратила его эксплуатацию, но продолжала взимать плату с потребителей. Размер штрафа для "Юнипро" и "Системного оператора" ФАС еще не рассчитала.

"Юнипро" заявила, что будет оспаривать решение регулятора в суде. Для подачи заявления в суд у компании есть три месяца.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС запустили осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.

"Юнипро" (до июня 2016 года - ОАО "Э.ОН Россия") занимается производством и продажей электро- и теплоэнергии. В состав компании входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер "Юнипро" - Uniper Russia Holding GmbH. ("дочка" Uniper SE), которой принадлежит 83,73% акций компании.

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