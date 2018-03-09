На конференции CERAWeek состоялся диалог между ОПЕК и производителями сланца

ХЬЮСТОН, 9 марта. /Корр.ТАСС Юлия Хазагаева/. Энергетическая конференция CERAWeek, атмосферу которой участники назвали самой воодушевляющей за последние три года, завершилась в пятницу в Хьюстоне в штате Техас .Ожидания того, что цены на сырье еще многие годы вперед будут оставаться на комфортном уровне, и спрос на нефть будет расти, так или иначе звучали во всех панельных и кулуарных дискуссиях в 2018 году.

Рекорд конференции

Крупнейшая дискуссионная площадка в энергетике - CERAWeek - в 2018 году (организатор - консалтинговая IHS Markit) собрала рекордное число участников. По словам организаторов, количество гостей в этот раз на треть больше, чем в 2017 году, и превысило четыре тысячи. "Все дело в цене на нефть и том, что для американского добывающего сектора сделала администрация Трампа, - объяснял корреспонденту ТАСС популярность форума один из участников. - Ограничения [на добычу в США] сняты, все крайне воодушевлены, строят большие планы".

Ажиотаж вокруг конференции сказался и на стоимости участия. Некоторые собеседники жаловались, что в 2018 году ценник возрос почти на 40% - до $8 тыс. Другие сетовали на нехватку мест в отелях района downtown (деловой центр Хьюстона, место проведения форума), в связи с чем они были вынуждены останавливаться в 30 минутах езды от форума, хотя еще год назад можно было без труда забронировать отель в пяти минутах ходьбы за день до его начала. Впрочем, помимо нефтяной конференции в центре Хьюстона, в эти дни проходили и другие многолюдные мероприятия, в том числе, ковбойское родео.

С момента проведения прошлого форума американская добыча успела побить рекорд 50-летней давности и преодолела отметку 10 млн баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, озвученному здесь в первый день, США будут доминирующим поставщиком нефти, по крайней мере, в ближайшие пять лет. При этом американская добыча, движимая сланцевыми проектами, покроет только часть роста спроса, который в ближайшие пять лет составит почти 7 млн баррелей (104,7 млн баррелей в сутки к 2023 году), ожидают в МЭА.

В то же время, в агентстве обеспокоены низким уровнем инвестиций в добычные проекты. Упав в двое после 2014 года, капвложения в upstream едва стали восстанавливаться в 2017 году и вряд ли проявят прогресс в 2018 году. При этом большая доля из того, что было вложено в добычу в 2017 году ($440 млрд) приходится на нетрадиционную добычу в США. Именно низкие инвестиции, утверждают в МЭА, спровоцировали падение добычи в таких странах как Китай, Мексика и Венесуэла. Это привело к тому, что с рынка было убрано порядка 1,7 млн баррелей в сутки за последние три года.

Стабилизация цен на нефть

Еще два года назад, вспоминает журналист Financial Times Эд Крукс, когда нефть стоила меньше $40, возле площадки грустно слонялись одинокие молодые инженеры, которые искали работу в индустрии. А сегодня, когда нефть выше $60, в коридорах речь только и идет о поиске кадров, рассуждал он. Ощущения Крукса подтвердил другой собеседник ТАСС, работающий директором по технологиям в одной из американских нефтесервисных компаний.

"В недалеком прошлом я несколько лет работал в российском дивизионе Schlumberger, базировался в Тюмени. Так вот, если тогда мы нанимали в среднем 1-2 человека в день, то сейчас я нанимаю в среднем шесть человек. И это настоящая проблема, потому что людей не хватает", - делился он.

Тем, что цены на нефть, наконец, стабилизировались индустрия целиком и полностью обязана действиям ОПЕК и России по сокращению добычи, напомнил на пленарной сессии генсек картеля Мухаммед Баркиндо. "Правда, мы сами не ожидали, что получится так хорошо", - заметил он.

Баркиндо, который в первые два дня был чуть ли не самым популярным спикером, в свое время инициировал диалог между ОПЕК+, которые добровольно снизили добычу в 2017 году и до сих удерживают ограничения, и сланцевыми компаниями США, которые, по мнению наблюдателей, пользуются эффектом сделки и отнимают долю рынка у ОПЕК.

Для журналистов итог ужина, на котором должны были собраться Баркиндо, несколько министров стран ОПЕК+ и более десятка лидеров сланцевых компаний, был самой важной интригой первых дней. Как и в 2017 году, прием был организован на площадке CERAWeek и, по словам Баркиндо, носил скорее дружеский, примирительный характер, никто и ни о чем не договаривался. "Мы обменялись взглядами, обсудили планы", - пояснил он.

Между тем производители сами делились планами на площадке форума. Так, нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, которая планирует довести в своем портфеле долю газовых активов до 70%, "хотела бы расширить свое присутствие в сланцевых проектах", заявил в интервью Bloomberg вице-президент компании Грег Гуидри. "Сланцевые активы BHP Billiton [выставленные на продажу] - это то, что мы изучаем сейчас", - сказал он. Как сообщала Sky News, сделка оценивается, по меньшей мере, в $10 млрд.

Крупнейшая по добыче американская ExxonMobil также заявила о планах нарастить число нефтяных установок в сланцевом бассейне Permian на 65% в ближайшие несколько лет. О готовности войти в сланцевые проекты в США в составе консорциумов заявила и индонезийская Pertamina.

Участие России

Услышать русскую речь в коридорах CERAWeek в этот раз можно было значительно реже, чем в 2017 году, когда на форум приезжала большая делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком. Главу Минэнерго, который в прошлый раз вызвал большой интерес и переполненные залы во время своих выступлений, ждали и в этот раз. Журналисты и участники форума в разговоре с корреспондентом ТАСС интересовались, почему не приехал Новак.

Вместо него на вопросы журналистов и модераторов о планах ОПЕК+ после 2018 года отвечал первый заместитель Алексей Текслер. Слушателей сессии о будущем венских договоренностей он заверил в том, что кооперация между участниками сделки будет продолжена и одним из вариантов взаимодействия может быть консультативный формат ФСЭГ (форум стран экспортеров газа - прим. ТАСС).

Как и Баркиндо, Текслер на площадке форума переговорил с американскими нефтяниками, но в отдельном формате. Встретился он и с представителями крупных инвестиционных фондов, которые еще в 2017 году не выпускали Новака из переговорных.

Ждали на форуме и зампредправления "Газпрома" Александра Медведева, который должен был выступить на главной сессии газового дня, но в последний момент отменил свой визит. Вместо него на вопросы о конкуренции между российским трубопроводным газом и американским СПГ отвечал глава австрийской OMV Райнер Зеле (компания участвует в проекте "Северный поток-2" - прим. ТАСС).

"Эта конференция проходит в США, и это объясняет все. Здесь больше всего говорят об СПГ. Американцы увеличили добычу газа, чтобы его экспортировать, я думаю, сейчас они больше нацелены на азиатский рынок в силу высоких там цен, но это не продлится вечно, поэтому они также заинтересованы в европейском рынке. Сегодня они послали очень четкий сигнал о том, что они готовы поставлять в Европу, - рассказал он ТАСС в кулуарах после сессии, - но я на панели как раз сказал им, что СПГ не конкурентноспособен по сравнению с российским газом, наиболее дешевый газ, который я, как OMV, могу купить - это российский газ".

Другой участник газовых дискуссий - глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев - был менее общителен. На просьбу корреспондента ТАСС ответить на несколько вопросов относительно спора с "Газпромом" он заявил, что "общаться с российской прессой не намерен".

Нефть останется доминирующим источником энергии

"Будущее нефти ясно и безоблачно", - заявил на форуме генсек ОПЕК после переговоров с американскими производителями. "Все указывает на непрекращающуюся потребность в нефти, которая будет оставаться доминирующим источником энергии в глобальной корзине как минимум до 2040, а возможно, и до 2050 года", - подчеркнул он.

"Нет никаких признаков того, что в ближайшие 20-25 лет мы пройдем пик потребления нефти. Есть уверенность в том, что нефть нужна и в отрасли все есть для того, чтобы этот спрос удовлетворять", - прокомментировал ТАСС свои впечатления от форума его постоянный участник замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев. Он отметил, что большинство участников конференции выражают уверенность по поводу будущего рынка.

Даже в официальной программе форума, которая состояла почти из 300 сессий, в отличие от 2017 года ни разу не упоминалось слово "кризис".

Между тем тревожные и сдержанные оценки по поводу будущего нефти все же звучали. У главы МЭА Фатиха Бирола вызывает опасения низкий уровень инвестиций в добычу, что в будущем, по его мнению, может привести к нестабильности предложения. На этом фоне звучали заявления руководителей BP и Shell Боба Дадли и Бена ван Бердена о необходимости дальнейшего сокращения выбросов CO2 в атмосферу, в связи с чем приоритетным активом для этих крупных компаний является теперь газ.

"На самом деле будущее нефти сегодня широко недопонято", - говорил в своем выступлении глава крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco Амин Нассер. По его мнению, многие экономисты в своих оптимистичных прогнозах чрезмерно полагаются на автомобильный сектор, который сегодня обеспечивает до 20% глобального спроса на нефть, и недооценивают роль электромобилей. Он напомнил, что компания увеличит инвестиции в разработку экономичных бензиновых двигателей, которые бы приблизились бы по своим энергоэффективным свойствам к электрическим и, таким образом, позволили бы сохранить надежду на то, что нефть в будущем останется востребованной.