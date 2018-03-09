В США завышавший цены экс-глава фармацевтической компании приговорен к семи годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке приговорил в пятницу к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который спровоцировал скандал в США с завышением цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Финансовые махинации

Шкрели, которого некоторые СМИ в США называют "самым ненавистным человеком в Америке", признал себя виновным в махинациях с ценными бумагами в январе 2017 года. Перед вынесением приговора он отметил, что совершил много ошибок и извинился перед инвесторами.

Адвокат предпринимателя настаивал, что его подзащитного не следует приговаривать к более, чем 18 месяцам тюремного заключения. Прокуратура заявляла, что Шкрели следует лишить свободы на 15 лет.

Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере $75 тыс., а также компенсировать нанесенный ущерб в размере около $7,3 млн. Для этого может быть распродана часть его имущества.

По данным прокуратуры, Шкрели с группой сообщников обманом убедил инвесторов вложить средства в два отдельных фонда, а также растратил активы фармацевтической компании Retrophine, которую он возглавлял ранее. По сведениям властей, Шкрели пошел на растрату $11 млн, чтобы расплатиться с личными долгами.

О скандале с лекарством

В августе 2015 года фармацевтическая компания, которую возглавлял Шкрели, выплатила американской лаборатории Impax $55 млн за право владеть и распоряжаться лекарством под названием Daraprim. После этого средняя стоимость одной дозы препарата на рынке поднялась с $13,5 долларов примерно до $750 долларов.

Daraprim применяется для лечения токсоплазмоза - инфекционного заболевания, которое обычно протекает без ярко выраженных симптомов. Оно чаще всего поражает людей с ослабленной иммунной системой, например, беременных женщин, больных онкологическими заболеваниями или СПИДом. Daraprim в США не имеет аналогов, которые сертифицированы и признаны безопасными для применения. Шкрели скупил весь товар, установив полную монополию в этом сегменте рынка, и получил возможность диктовать порядок цен.

В США этот случай вызвал широкий общественный резонанс. При этом примечательно, что выдвинутые против него обвинения не относились непосредственно к скандалу с повышением цен на указанный препарат.