Трамп обсудил с Макроном пошлины на импорт металлов и предстоящую встречу с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обсудил в пятницу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном введение таможенных пошлин на импорт алюминия и стали в Соединенные Штаты, а также свое намерение встретиться позднее в текущем году с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В документе не поясняется, какую позицию по поводу введения пошлин выразил французский лидер, а лишь отмечается, что Трамп назвал свое решение "необходимым для защиты национальной безопасности". "Лидеры также обсудили намерение президента Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с целью обеспечения полной и постоянной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении.

В нем также утверждается, что президенты Франции и США "осудили режим [президента Сирии Башара] Асада, равно как и поддерживающих его Россию и Иран, за зверства, которые он [режим] совершил, включая бомбардировки Восточной Гуты".