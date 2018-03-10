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Трамп обсудил с Макроном пошлины на импорт металлов и предстоящую встречу с Ким Чен Ыном

Экономика и бизнес
10 марта, 18:28 UTC+3

Президент США назвал свое решение о введении пошлин "необходимым для защиты национальной безопасности"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обсудил в пятницу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном введение таможенных пошлин на импорт алюминия и стали в Соединенные Штаты, а также свое намерение встретиться позднее в текущем году с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора двух лидеров.

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В документе не поясняется, какую позицию по поводу введения пошлин выразил французский лидер, а лишь отмечается, что Трамп назвал свое решение "необходимым для защиты национальной безопасности". "Лидеры также обсудили намерение президента Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном с целью обеспечения полной и постоянной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении.

В нем также утверждается, что президенты Франции и США "осудили режим [президента Сирии Башара] Асада, равно как и поддерживающих его Россию и Иран, за зверства, которые он [режим] совершил, включая бомбардировки Восточной Гуты".
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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Макрон, Эмманюэль
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