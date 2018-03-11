Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкоммерции Китая считает губительными торговые войны с США и не намерено начинать их

Экономика и бизнес
11 марта, 6:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, марта. /ТАСС

Глава ведомства Чжун Шань добавил, что "в торговых войнах не бывает победителей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти рассматривают возможные торговые войны с США как крайне неэффективную меру по защите национальных интересов и не начнут их первыми. Об этом заявил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"В торговых войнах не бывает победителей. Они лишь нанесут большой вред экономике Китая, Соединенных Штатов и всего мира, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Китайская сторона в этом не заинтересована и потому не будет выступать в качестве инициатора. Однако мы способны ответить на любые вызовы для защиты интересов нашей страны и народа".

Глава минкоммерции напомнил, что объемы китайско-американской торговли за последние 40 лет увеличились более чем в 230 раз, двусторонние инвестиции за данный период превысили $230 млрд. "Это подтверждение, что экономики двух стран превосходно дополняют друг друга. У нас большой потенциал для сотрудничества", - подчеркнул Чжун Шань.

Министр добавил, что взаимодействие КНР и США в последнее время столкнулось с рядом проблем, самая крупная из которых - дисбаланс двустороннего товарооборота. Второй негативный фактор - разница в уровне экономического развития, наличие неодинаковых систем общественного устройства, неоднородность доступа к рынкам телекоммуникаций, автомобильной и аграрной продукции двух стран. В перечне прочих важных вопросов, негативно отражающихся на контактах Пекина и Вашингтона - необходимость эффективной защиты интеллектуальных прав и обеспечения сетевой безопасности.

"Обе стороны уделяют этим проблемам большое внимание. Китай и Соединенные Штаты обсуждают данные вопросы, и каналы для сотрудничества остаются открытыми", - резюмировал чиновник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
СМИ: в ресторане обнаружили следы вещества, которым отравились Скрипаль и его дочь
3
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
Фигуристка Трусова рада двум четверным прыжкам больше, чем победе на юниорском ЧМ
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
Темы дня
Новости партнеров
Реклама