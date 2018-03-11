Минкоммерции Китая считает губительными торговые войны с США и не намерено начинать их

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти рассматривают возможные торговые войны с США как крайне неэффективную меру по защите национальных интересов и не начнут их первыми. Об этом заявил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань.

"В торговых войнах не бывает победителей. Они лишь нанесут большой вред экономике Китая, Соединенных Штатов и всего мира, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Китайская сторона в этом не заинтересована и потому не будет выступать в качестве инициатора. Однако мы способны ответить на любые вызовы для защиты интересов нашей страны и народа".

Глава минкоммерции напомнил, что объемы китайско-американской торговли за последние 40 лет увеличились более чем в 230 раз, двусторонние инвестиции за данный период превысили $230 млрд. "Это подтверждение, что экономики двух стран превосходно дополняют друг друга. У нас большой потенциал для сотрудничества", - подчеркнул Чжун Шань.

Министр добавил, что взаимодействие КНР и США в последнее время столкнулось с рядом проблем, самая крупная из которых - дисбаланс двустороннего товарооборота. Второй негативный фактор - разница в уровне экономического развития, наличие неодинаковых систем общественного устройства, неоднородность доступа к рынкам телекоммуникаций, автомобильной и аграрной продукции двух стран. В перечне прочих важных вопросов, негативно отражающихся на контактах Пекина и Вашингтона - необходимость эффективной защиты интеллектуальных прав и обеспечения сетевой безопасности.

"Обе стороны уделяют этим проблемам большое внимание. Китай и Соединенные Штаты обсуждают данные вопросы, и каналы для сотрудничества остаются открытыми", - резюмировал чиновник.