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Минсельхоз РФ: импорт сахара сократился в 4 раза с 2014 года

Экономика и бизнес
11 марта, 15:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

По данным директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России, производство сахара в стране выросло на 57% за 3 года

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Импорт сахара в РФ по итогам 2017 года составил 266 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем в 2014 году. Об этом сообщил в воскресенье директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений Ахпашев на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

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"Импорт сахара сократился с 1 млн тонн в 2014 году до 266,3 тыс. тонн в 2017 году, или на 73%", - говорится в материалах Ахпашева.

По его данным, производство сахара в РФ за это же время выросло на 57% - с 4,6 млн до 6,7 млн тонн. "Мы заместили импорт сахара и готовы к экспорту", - отметил представитель Минсельхоза.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли.

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