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Орешкин: число сделок с недвижимостью на блокчейне в Москве составит пять тысяч в месяц

Экономика и бизнес
12 марта, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Министр экономического развития РФ отметил, что полноценно работающая технология блокчейн существует пока только в России

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число сделок по регистрации недвижимости в Москве с помощью технологии блокчейн оценивается в пять тысяч ежемесячно, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на итоговой коллегии Росреестра.

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"Один из самых интересных проектов - это внедрение технологии блокчейн в систему регистрации прав на недвижимость. Росреестр ведет активную работу по запуску пилотного проекта по регистрации отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть без участия человека", - сказал министр.

В рамках проекта проверка документов на государственную регистрацию, в том числе на предмет возможности или невозможности проведения регистрации, будет проводиться в автоматическом режиме. "По нашим оценкам, на первом этапе это может быть около пяти тысяч сделок ежемесячно. Отмечу, что еще нигде в мире нет полноценно работающей системы учета прав на блокчейне. Очень здорово, что мы здесь находимся в лидерах", - подчеркнул Орешкин.

В настоящее время Росреестр тестирует блокчейн в Ленинградской области и Москве. В столице с помощью блокчейна проводится регистрация сделок с недвижимостью, в Ленобласти - регистрация договоров долевого участия в строительстве.

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