Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: сотрудничество с Тиролем может помочь производителям КЧР выйти на рынок Европы

Экономика и бизнес
13 марта, 11:34 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, марта. /ТАСС

Республика договорилась о совместных с австрийцами проектах в сфере малой гидроэнергетики, агропромышленного комплекса и туризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. В случае успешной реализации соглашения о сотрудничестве между австрийским Тиролем и Карачаево-Черкесией (КЧР) сельхозпроизводители северокавказской республики могут выйти на европейский рынок. Так считает начальник департамента инвестиционных проектов ОА "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" Науруз Байрамкулов.

Глава КЧР Рашид Темрезов ранее сообщал, что практическая реализация достигнутых договоренностей, основными направлениями которых станут малая гидроэнергетика, агропромышленный комплекс и туризм, начнется в 2018 году. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между КЧР и австрийской федеральной землей Тироль заключили в конце августа 2017 года.

Смотрите также

Китайские туроператоры присматриваются к Северному Кавказу

"КЧР, как и Австрия, известна благоприятными условиями для производства экологически чистой сельхозпродукции. Это касается, прежде всего, продукции животноводства: мяса и молока, мясных и молочных продуктов. Австрия для республики при грамотной организации взаимодействия может стать "точкой входа" наших производителей экологически чистых продуктов питания на европейский рынок", — сказал ТАСС Байрамкулов.

По мнению эксперта, также полезными будут обмен опытом в использовании современных технологий в животноводстве, поставки перерабатывающего оборудования, племенных животных, а также привлечение инвестиций в сельское хозяйство республики.

Байрамкулов считает, что КЧР необходимо использовать опыт австрийских компаний в сфере туризма. "Туристический поток в республику неуклонно увеличивается и уже превысил 1 млн человек в год... Целесообразно использование богатого опыта австрийских компаний: использование современных технологий индустрии туризма, организация совместных предприятий по производству туристического инвентаря, комплектующих для канатных дорог, привлечение австрийских инвесторов для строительства различных объектов туристической инфраструктуры", — отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, с учетом похожих климатических условий, рельефа с преобладанием гор, будет полезно изучение и обмен опытом в части использования гидроэнергетического потенциала Карачаево-Черкесии. "Учитывая особенности рельефа республики, перепады высот и количество горных рек, строительство ряда относительно низкозатратных малых ГЭС — мощностью до 5 мВатт и до 25 мВатт — является стратегическим решением по опережающему развитию энергетической инфраструктуры КЧР, полного обеспечения внутренней потребности в энергоресурсах, снижению их стоимости для населения и предпринимателей, реализующих проекты на территории региона", — добавил Байрамкулов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Биография Олега Табакова
4
Умер Олег Табаков
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
"Берегите детей от плохих затей"
7
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама