Эксперт: сотрудничество с Тиролем может помочь производителям КЧР выйти на рынок Европы

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. В случае успешной реализации соглашения о сотрудничестве между австрийским Тиролем и Карачаево-Черкесией (КЧР) сельхозпроизводители северокавказской республики могут выйти на европейский рынок. Так считает начальник департамента инвестиционных проектов ОА "Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики" Науруз Байрамкулов.

Глава КЧР Рашид Темрезов ранее сообщал, что практическая реализация достигнутых договоренностей, основными направлениями которых станут малая гидроэнергетика, агропромышленный комплекс и туризм, начнется в 2018 году. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между КЧР и австрийской федеральной землей Тироль заключили в конце августа 2017 года.

"КЧР, как и Австрия, известна благоприятными условиями для производства экологически чистой сельхозпродукции. Это касается, прежде всего, продукции животноводства: мяса и молока, мясных и молочных продуктов. Австрия для республики при грамотной организации взаимодействия может стать "точкой входа" наших производителей экологически чистых продуктов питания на европейский рынок", — сказал ТАСС Байрамкулов.

По мнению эксперта, также полезными будут обмен опытом в использовании современных технологий в животноводстве, поставки перерабатывающего оборудования, племенных животных, а также привлечение инвестиций в сельское хозяйство республики.

Байрамкулов считает, что КЧР необходимо использовать опыт австрийских компаний в сфере туризма. "Туристический поток в республику неуклонно увеличивается и уже превысил 1 млн человек в год... Целесообразно использование богатого опыта австрийских компаний: использование современных технологий индустрии туризма, организация совместных предприятий по производству туристического инвентаря, комплектующих для канатных дорог, привлечение австрийских инвесторов для строительства различных объектов туристической инфраструктуры", — отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, с учетом похожих климатических условий, рельефа с преобладанием гор, будет полезно изучение и обмен опытом в части использования гидроэнергетического потенциала Карачаево-Черкесии. "Учитывая особенности рельефа республики, перепады высот и количество горных рек, строительство ряда относительно низкозатратных малых ГЭС — мощностью до 5 мВатт и до 25 мВатт — является стратегическим решением по опережающему развитию энергетической инфраструктуры КЧР, полного обеспечения внутренней потребности в энергоресурсах, снижению их стоимости для населения и предпринимателей, реализующих проекты на территории региона", — добавил Байрамкулов.