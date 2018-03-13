Соколов: конкретные сроки возобновления авиасообщения с Египтом зависят от авиакомпаний

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Конкретные сроки возобновления авиасообщения с Каиром зависят от авиакомпаний "Аэрофлот" и EgyptAir. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Также министр отметил, что он надеется на скорое возобновление авиасообщения.

"Конкретные даты [начала полетов], как со стороны российских компаний, я имею ввиду "Аэрофлот", так и египетской Egypt Air зависят непосредственно от самих компаний, - сказал он. - Теоретически мы были готовы к этому [к возобновлению авиасообщения] еще к концу февраля, но поскольку компаниям нужно было время для подписания соглашений и соответственно раскрутки продажи билетов, то они взяли определенную паузу, надеюсь, она не затянется и авиасообщение реально будет открыто".

По словам Соколова, Росавиация может выдать техническое разрешение на осуществление полетов после того, как будут заключены соглашения на наземное обслуживание самолетов авиакомпаний в аэропортах Москвы и Каира.

"Долго себя это событие не заставит ждать", - добавил министр.

Ранее источник ТАСС, близкий к переговорам по возобновлению авиасообщения, говорил, что полеты между Москвой и Каиром могут быть возобновлены в первой - второй декаде апреля.

7 марта компании "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. В Шереметьево отмечали, что сотрудники "Шереметьево Безопасность" будут наблюдать за досмотром ручной клади, багажа и грузов на рейсах "Аэрофлота" и EgyptAir.

Гендиректор EgyptAir Сафуат Муслим ранее заявлял, что компания планирует открыть рейсы из Каира в Москву в апреле, что связано с традиционным переходом на летнее расписание. По его словам, в аэропорту Каира будут присутствовать российские сотрудники служб безопасности.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания. К настоящему моменту продажа авиабилетов на рейсы компаний не открыта.