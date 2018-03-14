ЦБ ввел в Рост-банке и банке "Траст" временную администрацию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк России с 15 марта возложил функции временной администрации по управлению банком "Траст" и "Рост банком" на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора" (ФКБС) для обеспечения "бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств". Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Регулятор также утвердил планы участия этих банков в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем "плохих долгов".

Глава ФК "Открытие" Михаил Задорнов называл "Траст" и Рост-банк наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации "плохих" активов.

Рост-банк был взят на санацию Бинбанком, который с сентября проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Ранее экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов сообщал, что проблемы взятого на санацию Рост-банка оказались серьезнее, чем предполагалось.

Банк "Траст" входит в группу "ФК "Открытие", который с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС.

В начале марта ЦБ РФ сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей и объединит его с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года.