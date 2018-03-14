Fox: Лоуренс Кадлоу согласился стать новым главным экономическим советником Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американский политический обозреватель Лоуренс Кадлоу согласился стать новым главным экономическим советником президента США Дональда Трампа вместо Гэри Кона, подавшего в отставку. Об этом сообщил телеканал Fox News в среду.

По сведениям его источников, Кадлоу принял поступившее ему предложение занять должность. Телеканал CNN ранее отмечал, что кандидатура этого специалиста необычна тем, что он поддерживает взгляды Кона, который выступал против введения американских пошлин на импорт стали и алюминия.

70-летний Кадлоу является аналитиком и политическим обозревателем консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на канале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кадлоу был советником Трампа по налоговой политике.

Бывший главный экономический советник президента США Кон посчитал решение Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия ошибочным. Он, в частности, убеждал хозяина Белого дома не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. Впоследствии Кон объявил о намерении уйти в отставку.

Публично ни он, ни Белый дом не признавали, что причиной тому стало разногласие из-за пошлин на металлы, однако многие американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что советник уволился в знак протеста.