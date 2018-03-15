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Курс биткойна опустился ниже $8 тыс.

Экономика и бизнес
15 марта, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По данным криптовалютной биржи Coindesk, это произошло впервые с 7 февраля 2018 года

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курс биткойна снизился до отметки в $7,9 тыс. впервые с 7 февраля 2018 года, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

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По состоянию на 10:50 мск курс биткойна снизился до $7,895 тыс. 

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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