Курс биткойна опустился ниже $8 тыс.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курс биткойна снизился до отметки в $7,9 тыс. впервые с 7 февраля 2018 года, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 10:50 мск курс биткойна снизился до $7,895 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".