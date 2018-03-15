Новак назвал политически мотивированными заявления Лондона о снижении закупок газа из РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заявления, озвученные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй о возможном снижении закупок газа у России - политически мотивированы и не способствуют конкуренции. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах всероссийского форума "Россия - страна возможностей".

"Мы в данном случае поставляем газ в Европу исходя из потребностей на абсолютно конкурентных условиях и будем продолжать работать в условиях конкуренции. А такие решения политически мотивированы и не направлены на расширение конкуренции на европейском рынке", - сообщил он.

При этом Новак подчеркнул, что Великобритания, безусловно, в праве выбирать свою энергетическую политику. "Это право каждой коммерческой организации и страны выбирать свою энергетическую политику", - заметил он.

Ранее Тереза Мэй, выступая в среду со специальным заявлением в Палате общин британского парламента, сказала, что Соединенное Королевство при поиске поставщиков природного газа не отдает предпочтение России и старается рассматривать в этом качестве другие страны.

Во время выступления британского премьер-министра ее коллеги в парламенте отметили, что несмотря на это Соединенное Королевство все же получило партию сжиженного природного газа из РФ, которую доставил ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери" в конце декабря прошлого года.

В связи с холодами, с которыми Великобритания столкнулась в конце февраля, расходы идущего на отопление домов и квартир газа существенно возросли, а цены на него в стране достигли пика за последние 12 лет. В итоге в минувший четверг компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что на фоне резко возросшего спроса на данный вид топлива она столкнулась с первым за восемь лет дефицитом газовых поставок. В этой связи National Grid даже обратилась к своим промышленным клиентам с просьбой о принятии мер по экономии топлива.