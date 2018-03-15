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В КЧР в 2018 году отремонтируют более 5 км ведущей на курорт Архыз автодороги

Экономика и бизнес
15 марта, 13:02 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 15, марта. /ТАСС

В рамках ремонтных работ проводится замена всех водопропускных труб и установка новых знаков

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ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Дорожники планируют отремонтировать в 2018 году участок федеральной трассы, ведущей на курорт Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в четверг в филиале управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске.

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"По предварительным планам, в этом году, как и в 2017-м, ремонтные работы запланированы на 5,6 км автотрассы. После завершения этого участка у нас до курорта Архыз остается еще 12 км, по ним сейчас выполняются проектно-изыскательские работы, ремонт планируется начать в 2019 году", - сообщили в ведомстве.

Ремонт трассы начался в 2016 году. В рамках ремонтных работ проводится также замена всех водопропускных труб, установка новых знаков, дорожных ограждений, устройство автобусных остановок и ремонт тротуаров, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на трассе заменили 14 водопропускных труб, планируется заменить еще 33. Власти провели обустройство 10 автобусных остановок, в планах еще более пяти.

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