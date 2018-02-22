Курорт "Архыз" в КЧР могут посетить на 15% больше туристов в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Более 115 тыс. туристов посетили за два неполных месяца всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Ожидается, что турпоток по сравнению с 2017 годом, когда курорт принял свыше 243 тыс. человек, вырастет на 10-15%, сообщила в четверг пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"По прогнозам, в 2018 году количество посетителей курорта по сравнению с прошлым годом вырастет на 10-15%. За два неполных месяца на "Архызе" отдохнули свыше 115 тыс. туристов со всей России", - говорится в сообщении.

Генеральный директор КСК Хасан Тимижев отметил, что 100-тысячный показатель туристического потока с каждым сезоном фиксируется на курорте все раньше. "В 2016 году это произошло в первой половине марта, в 2017 году - накануне февральских праздничных выходных. А в текущем сезоне на эту же дату мы имеем уже 115 тыс. туристов, несмотря на то, что по погодным условиям катание на горнолыжных трассах "Архыза" стартовало только в самом конце декабря", - приводит пресс-служба КСК слова Тимижева.

Он также добавил, что суммарный туристический поток с момента ввода курорта в эксплуатацию в декабре 2013 года достиг около 800 тыс. человек. "Это большое достижение, что новая туристическая площадка, которая работает немногим больше четырех лет, уже стала не только популярным направлением отдыха для гостей со всей России, но и привлекательным инвестиционным проектом. Уверен, что совсем скоро "Архыз" примет миллионного туриста, а счет числа резидентов ОЭЗ, которых сейчас насчитывается 27, пойдет на четвертый десяток", - сказал Темижев.

Он отметил, что сейчас активно идет работа по освоению северного склона курорта, где к следующей зиме планируется запустить канатную дорогу до высоты 2505 м и пять горнолыжных трасс протяженностью более 11 км. Ведется также строительство порядка 650 мест размещения разного уровня комфортности.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.