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Минфин РФ разместил евробонды "Россия-29" и "Россия-47" суммарно на $4 млрд

Экономика и бизнес
16 марта, 22:26 UTC+3

Средства от размещения евробондов в $3,2 млрд пойдут на выкуп облигаций "Россия-30"

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минфин России в пятницу разместил евробонды "Россия-29" на $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Об этом говорится в материалах на сайте российского ведомства.

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Источник: финальный ориентир доходности двух выпусков евробондов РФ - 4,625% и 5,25%

Минфин РФ принял заявки на обмен евробондов Russia-2030 на сумму $5,79 млрд по номиналу

Источники: спрос на 11-летние евробонды РФ превысил $6 млрд

Ставка купонного дохода по всем купонам выпуска евробонды "Россия-29" составляет 4,375% годовых, по выпуску "Россия-47" - 5,250% годовых. Средства от размещения евробондов в $3,2 млрд пойдут на выкуп облигаций "Россия-30".

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году (Россия-30) на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно будет обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок на 11-летние суверенные евробонды. Единственный организатор выпусков - "ВТБ Капитал". Финальные ориентиры сделки будут определены в пятницу.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Ранее в Минфине отмечали, что евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами. Министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским. В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Как сообщалось ранее, Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 год. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.

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