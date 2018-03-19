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AFP: еврокомиссар по торговле обсудит в США введение таможенных пошлин 20 и 21 марта

Экономика и бизнес
19 марта, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По данным агентства, Сесилия Мальмстрём встретится с министром торговли США Уилбуром Россом

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ТАСС, 19 марта. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём отправится в Вашингтон, где во вторник и среду, 20 и 21 марта, проведет переговоры с представителями властей США по вопросам введения таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

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По его данным, еврокомиссар встретится с министром торговли США Уилбуром Россом.

Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции из стали и алюминия. Он сообщил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

10 марта в Брюсселе прошла встреча по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их позднее.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд Мальмстрём, Сесилия
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