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Песков не располагает информацией, помогает ли РФ Венесуэле в разработке криптовалюты

Экономика и бизнес
21 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента также заявил, что не знает даже источники этой информации

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно по вопросу о том, оказывает ли российская сторона содействие Венесуэле в разработке криптовалюты петро.

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"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Я не знаю, что является источником этой информации, и так же я не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о том, что российские ИТ-специалисты якобы принимают участие в запуске петро.

Петро - собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, ее курс привязан к стоимости добываемой в стране нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести петро на $735 млн. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.

Ранее посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил ТАСС, что Россия и Венесуэла планируют провести консультации по вопросу работы петро.

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Персоны
Мадуро, Николас Песков, Дмитрий Сергеевич
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