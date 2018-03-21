Песков не располагает информацией, помогает ли РФ Венесуэле в разработке криптовалюты

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно по вопросу о том, оказывает ли российская сторона содействие Венесуэле в разработке криптовалюты петро.

"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет. Я не знаю, что является источником этой информации, и так же я не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения о том, что российские ИТ-специалисты якобы принимают участие в запуске петро.

Петро - собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, ее курс привязан к стоимости добываемой в стране нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести петро на $735 млн. Глава государства разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в петро за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.

Ранее посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил ТАСС, что Россия и Венесуэла планируют провести консультации по вопросу работы петро.