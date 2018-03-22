WSJ: США подадут иск в ВТО на Китай, но вопрос пошлин урегулируют отдельно

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в четверг объявит о решении подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Китай за нарушение международных правил торговли. Соединенные Штаты, однако, намерены добиваться урегулирования спорных вопросов в области пошлин на импорт китайских товаров вне ВТО, сообщила газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на источник, который хорошо осведомлен о плане, который изложит позднее в четверг президент США. Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд. По данным The Wall Street Journal, эта цифра в итоге будет ниже и составит $50 млрд.

В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах информировал, что Трамп в четверг объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи с торговой политикой КНР.

Американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд, сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".Реакция Китая

Как информировала ранее The Wall Street Journal, Китай в свою очередь готовит ответные меры против США в связи с планами главы государства. Пекин, пишет издание, может ввести пошлины на американские продукты сельского хозяйства, которые производятся в штатах с развитым аграрным сектором. В частности, в Пекине готовятся ввести сборы на американскую сою, сорго и живых свиней.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.